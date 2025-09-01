Der britische Konzern ist nicht nur groß im Triebwerks-Geschäft und mit Rüstungsgütern engagiert. Auch die kleinen Atomreaktoren von Rolls-Royce (SMR) sind begehrt. Laut einem Medienbericht, prüft das Unternehmen weitere Finanzierungsmöglichkeiten, darunter auch eine Abspaltung mit Börsengang. Die Aktie gehört zu den Tagessiegern im FTSE-100. Die Financial Times berichtete am Wochenende, dass Rolls-Royce Holdings Gespräche mit Beratern über Finanzierungsmöglichkeiten führt für sein Geschäft mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär