Die Regierungskrise in Frankreich hat auch viele Aktien des Nachbarlandes unter Druck gesetzt. In einigen Fällen entstehen daraus spannende Einstiegschance, wie die Deutsche Bank sie bei der französischen Societe Generale entdeckt hat. Die Deutsche Bank hat die Papiere ihre französischen Konkurrenten Société Générale von Hold auf Buy hochgestuft und das Kursziel kräftig von 52 auf 63 Euro angehoben - rund 20 Prozent über dem jüngsten Schlusskurs von 52,72 Euro. Analyst Sharath ...Den vollständigen Artikel lesen ...
