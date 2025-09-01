Die Tochtergesellschaft des Schweizer Photovoltaik-Unternehmens befindet sich seit August im Insolvenzverfahren. Der Insolvenzverwalter erklärte pv magazine, dass es immer noch Gespräche mit potenziellen Investoren gebe. Seit 1. September ist auch das Insolvenzverfahren der Meyer Burger (Germany) GmbH eröffnet. Ende Mai hat die Meyer Burger Technology AG für ihre deutschen Tochtergesellschaften Meyer Burger (Industries) GmbH und Meyer Burger (Germany) GmbH die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Chemnitz beantragt. Am 26. August nun zeigte der Insolvenzverwalter der Meyer Burger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland