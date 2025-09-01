Japanische Aktien legten in diesem Jahr zu, wobei der MSCI Japan Index im August um 4,33 % und in den ersten acht Monaten des Jahres um 8,86 % (in lokaler Währung) stieg. Die Markteinschätzung von Hisashi Arakawa, Leiter Japan Equities bei Aberdeen Investments. «Die Stimmung der Anleger wurde kürzlich durch ein Handelsabkommen zwischen den USA und Japan beflügelt, durch das die Zölle auf japanische Exporte in die USA von 25 % auf 15 % gesenkt wurden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
