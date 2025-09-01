Volvo Buses kann den ersten Auftrag für elektrische Gelenk- und Doppelgelenkbusse in Brasilien verbuchen. Er umfasst 21 E-Busse für Goiânia, Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Goiás. Bei den Bussen handelt es sich um strombetriebene Fahrzeuge auf Basis von Volvos neuem BZRT-Fahrgestell. Die Bestellung umfasst konkret 16 Gelenkbusse und fünf Doppelgelenkbusse, die auf der Ost-West-Linie des öffentlichen Verkehrsnetzes von Goiânia eingesetzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
