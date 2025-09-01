Nach seiner Ernennung am 31. Juli hat Francois Provost, der neue CEO der Renault Group, jetzt eine Reihe von Personalveränderungen und organisatorischen Neuerungen angekündigt, die sofort in Kraft treten. Das betrifft etwa die Entwicklungsabteilung, aber auch die Leitung von Dacia. Francois Provost war Ende Juli als Chief Executive Officer der Renault Group auf Luca de Meo gefolgt, der den französischen Autobauer in Richtung des Luxuskonzerns Kering ...Den vollständigen Artikel lesen ...
