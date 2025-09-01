© Foto: Michael Hanschke - dpaImmobilienkonzern LEG, Sportartikel-Primus Adidas, Baukonzern Porr und der E-Commerce-Player Platform Group sind laut den Analysten von Warburg aktuell besonders attraktiv bewertet.Während sich viele Investoren wegen Konjunktursorgen und Zinsängsten zurückhalten, sehen Analysten gerade jetzt Einstiegsmöglichkeiten. Vier Werte stechen hervor und schaffen es auf die Conviction List von Warburg Research. Werte also, von denen die Analysten derzeit besonders überzeugt sind. Nach einem Kursverlust von einem Drittel in den vergangenen 6 Monaten sind die Herzogenauracher auf dem aktuellen Niveau ein klarer Kauf - so das Fazit der Analysten von Warburg Research. Die Aktie wird mit einem …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE