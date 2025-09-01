Warburg Research stuft Adidas trotz Börsenzurückhaltung weiterhin als Kauf ein und hebt die Aktie auf die "Conviction List". Analyst Jörg Philipp Frey kritisiert den Bewertungsabschlag zu Nike, obwohl Adidas operativ deutlich besser performt. Die starke Produktstrategie mit Retro-Fokus und Zielgruppenerweiterung macht Adidas besonders für langfristige Investoren attraktiv.Bewertungsdifferenz zu Nike sorgt für Stirnrunzeln Warburg Research ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de