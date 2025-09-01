Winterthuru - Wincasa richtet die Geschäftsleitung auf Spezialisierung aus: Gabriella Gassmann, heute Leiterin Services & Projekte bei Wincasa, übernimmt die Leitung des neu fokussierten Bereichs Wohnen und wird gleichzeitig Mitglied der Geschäftsleitung. Thomas Hinderling führt weiterhin den Bereich Center & Mixed-Use Site Management (CMSM) sowie neu alle Gewerbeliegenschaften im Portfolio von Wincasa. Mit der klaren Trennung von Wohn- und kommerziell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab