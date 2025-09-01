© Foto: M. Woike - blickwinkelGrenergy Renovables könnte nach Einschätzung der UBS zum großen Profiteur des weltweiten Batterie-Booms werden. Analystin Anna Webb hat die Aktie erstmals mit "Kaufen" eingestuft und ein Kursziel von 95 Euro ausgerufen.Grenergy betreibt Solarparks und baut sein Geschäft mit Batteriespeichern (BESS - Battery Energy Storage Systems) massiv aus. Nach einem Kursanstieg von knapp 90 Prozent seit Jahresbeginn stellt sich die Frage, ob die Story schon ausgereizt ist. UBS verneint das: Im Aktienkurs sei bislang nur die gesicherte Kapazität eingepreist, nicht aber der Milliardenmarkt für eigenständige Batteriespeicher. Allein dieses Segment könne laut Webb einen Wertbeitrag von etwa 50 Euro je Aktie …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE