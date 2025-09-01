Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
US5494981039 Lucid Group Inc. 01.09.2025 US5494982029 Lucid Group Inc. 02.09.2025 Tausch 10:1
US5537453087 MSP Recovery Inc. 01.09.2025 US5537454077 MSP Recovery Inc. 02.09.2025 Tausch 7:1
US3376551046 FiscalNote Holdings Inc. 01.09.2025 US3376553026 FiscalNote Holdings Inc. 02.09.2025 Tausch 12:1
CA8864531097 Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. 01.09.2025 CA8864535056 Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. 02.09.2025 Tausch 20:1
US62856X2018 TNF Pharmaceuticals Inc. 01.09.2025 US62856X3008 TNF Pharmaceuticals Inc. 02.09.2025 Tausch 100:1
