Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit leichten Einbussen in den Monat September gestartet. Nach einem freundlichen Start schmolzen die Kurse sukzessive ab und rutschten in die Verlustzone. Zum Schluss konnte der Leitindex die Verluste noch eingrenzen. Händler vermissten Impulse, vor allem aus den USA. Denn dort blieben die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen. Zudem hätten sich viele Marktteilnehmer zurückgehalten, weil mit dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab