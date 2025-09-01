Der DAX ISIN: DE0008469008 hat am Montag 0,57 Prozent zugelegt und notiert zum Handelsende bei 24.037 Punkten am Handelsplatz Xetra. Das Tagestief hat man mit 23.969 Punkten gesehen, das Tageshoch wurde gegen 11:00 Uhr mit 24.047 Punkten notiert. 26 Gewinner standen 14 Verlierer gegenüber. Mit einem Tagesgewinn von 3,49 Prozent war Rheinmetall der Top-Performer im DAX. Platz zwei geht an den RuMaS Express-Service-Tipp Sartorius Vz gefolgt von der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
