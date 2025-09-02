dormakaba Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Rümlang, 2. September 2025 - Till Reuter, CEO von dormakaba, kommentiert: "Unser Team hat im Geschäftsjahr 2024/25 eine starke Leistung erbracht und uns klar auf Kurs gehalten, unsere Mittelfristziele zu erreichen. Das Jahr war geprägt von einer konsequenten Strategieumsetzung, die zu gutem organischen Wachstum und einer weiteren Margensteigerung führte. Wir haben unsere Marktposition ausgebaut, indem wir auf unsere Kernkompetenzen - innovative Technologien und enge Kundenbindung - aufgebaut und gleichzeitig die operative Effizienz kontinuierlich verbessert haben."
"2024/25 haben wir bei unseren Kostensenkungsinitiativen gute Fortschritte gemacht und unsere kommerzielle Transformation vorangetrieben. Unsere Massnahmen zur Effizienzsteigerung und der Reduzierung von Komplexität gewinnen zunehmend an Dynamik. Damit können wir den Fokus nun noch stärker auf Wachstum ausrichten. Unser Anspruch, langfristigen Wert durch verantwortungsvolles, robustes Wachstum zu schaffen, spiegelt sich auch in den stetigen Fortschritten bei unseren Nachhaltigkeitszielen wider."
Konzernergebnis: Gutes organisches Wachstum und weitere Margensteigerung
Das bereinigte EBITDA erhöhte sich auf CHF 445.0 Mio., die bereinigte EBITDA-Marge stieg auf 15.5% (+80 Basispunkte). Damit setzte sich die kontinuierliche Margensteigerung über die letzten sechs Halbjahre fort. Das Transformationsprogramm trug wesentlich zur Margenexpansion bei. Der Reingewinn lag mit CHF 188.0 Mio. deutlich höher (+128.7%), vor allem aufgrund tieferer Restrukturierungskosten und geringerer Goodwill-Abschreibungen.
Finanzprofil gestärkt, Mittelfristziel für ROCE ein Jahr früher als geplant erreicht
Geschäftssegment Access Solutions: Organisches Umsatzwachstum und Margensteigerung
Das laufende Transformationsprogramm leistete weiterhin einen spürbaren, positiven und nachhaltigen Beitrag zur Profitabilität des Segments. Das bereinigte EBITDA des Segments stieg auf CHF 382.6 Mio., die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich auf 15.7% (+50 Basispunkte).
Erfolgreiche Strategieumsetzung: Spürbare Ergebnisse durch Kostensenkung, Effizienzsteigerung und Komplexitätsreduktion
Zudem hat dormakaba begonnen, Hardware- und Software-Portfolios im Rahmen der neuen Plattformstrategie zu straffen, um Effizienz und Skalierbarkeit zu erhöhen. Mit vier Veräusserungen und einer weiteren Konsolidierung der Lieferantenbasis wurden weitere Schritte zur Komplexitätsreduktion eingeleitet.
Mit klaren Fortschritten bei Effizienz und Komplexitätsreduktion richtet dormakaba den Fokus nun stärker auf Wachstum: Der Nordamerika-Wachstumsplan wurde gestartet, um die Marktposition zu stärken und die kommerzielle Produktivität zu erhöhen.
Auch die M&A-Aktivitäten gewinnen an Dynamik: Vier Akquisitionen wurden abgeschlossen, darunter die Übernahme von TANlock (Deutschland) am 1. Juli 2025, die das Angebot für Rechenzentren - einen zentralen Wachstumsmarkt - erweitert.
Nachhaltigkeitsziele: Deutliche Fortschritte bei Gesundheit & Sicherheit, Emissionen und Abfallvermeidung
Zur Unterstützung der Kunden bei Green-Building-Zertifizierungen hat dormakaba die Anzahl nachhaltigkeitsbezogener Produktdeklarationen und -zertifikate gegenüber Basiswert fast verdoppelt (323 veröffentlicht). Das Unternehmen liegt klar auf Kurs bei der Reduktion seiner Scope-1+2-Emissionen und konnte im vergangenen Jahr eine Senkung um 10% erreichen, unterstützt u. a. durch eine neue Solaranlage in Hallam (Australien). Gegenüber dem Basiswert konnte der Deponieabfall um 54% reduziert werden - ein wichtiger Schritt in Richtung einer vollständigen Vermeidung von Deponieabfällen. Im Bereich Gesundheit & Sicherheit erreichte dormakaba ein Ziel zwei Jahre früher als geplant: die Senkung der meldepflichtigen Verletzungen um 33.5%. Herausragend war auch das Erreichen von 2 Mio. Arbeitsstunden ohne einen einzigen meldepflichtigen Unfall am Standort Nogales (Mexiko).
Ausblick
Für 2025/26 erwartet dormakaba ein organisches Nettoumsatzwachstum von 3-5%, eine bereinigte EBITDA-Marge von über 16% sowie eine bereinigte operative Cashflow-Marge von 11.5-12.5%.
Generalversammlung: Dividendenvorschlag und Aktiensplit
David Fuller zum Chief Innovation Officer ernannt
Till Reuter, CEO dormakaba, sagt: "Ich möchte Magin meine grosse Anerkennung für seine Leistung in den letzten Jahren aussprechen, die massgeblich zur erfolgreichen Transformation der Produktentwicklung beigetragen hat. Er hat die Komplexität in diesem Bereich durch eine neue globale Struktur reduziert und uns gut positioniert für weiteres Wachstum durch Innovation. Gleichzeitig freue ich mich, David in meinem Team willkommen zu heissen. Seine fundierten Kenntnisse in den Bereichen Softwareentwicklung, Robotik und KI werden entscheidend dazu beitragen, unsere nächsten strategischen Schritte erfolgreich umzusetzen, wie beispielsweise die Stärkung unseres Angebots für den nordamerikanischen Markt für Zutrittskontrollsysteme."
Kennzahlen der dormakaba Group1
1) Zur Definition alternativer Performancekennzahlen siehe Kapitel 5.2 «Notes to the consolidated financial statements» im Geschäftsbericht 2024/25 von dormakaba.
Der komplette Geschäftsbericht der dormakaba Holding AG einschliesslich Konzernabschluss, Jahresabschluss und des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024/25 sind online verfügbar unter report.dormakaba.com. Die Analystenpräsentation ist verfügbar unter dk.world/publications.
Investoren- und Analystenkonferenz
Medien-Telefonkonferenz
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|dormakaba Holding AG
|Hofwisenstrasse 24
|8153 Rümlang
|Schweiz
|Telefon:
|+41 448189011
|E-Mail:
|info@dormakaba.com
|Internet:
|https://www.dormakabagroup.com
|ISIN:
|CH0011795959
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2191670
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2191670 02.09.2025 CET/CEST