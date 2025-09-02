Bad Wimpfen (ots) -Die langjährige Partnerschaft zwischen Lidl in Deutschland und der Tafel Deutschland e.V. wird fortgesetzt und geht bereits in das 18. Jahr. Über die Lidl-Pfandspende als Herzstück der Zusammenarbeit konnte der Lebensmitteleinzelhändler seit 2008 über 35 Millionen Euro an die Tafeln übergeben. Allein im vergangenen Jahr kamen so rund drei Millionen Euro zusammen. Mit den Spenden werden soziale und nachhaltige Projekte gefördert. Die Kunden können an den Pfandautomaten in allen rund 3.250 Lidl-Filialen per Knopfdruck ihr Pfand an die Tafeln spenden. Diesen bemerkenswerten Meilenstein feierte Lidl vor Kurzem bei der Verleihung des Tafel-Tellers 2025, mit dem die Tafeln das kontinuierliche Engagement des Frische-Discounters würdigten.Friedrich Fuchs, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, betont die Bedeutung der Zusammenarbeit: "Die überwältigende Spendenbereitschaft unserer Kunden macht mich stolz. Mit der Lidl-Pfandspende bieten wir unseren Kunden eine einfache Möglichkeit, Gutes zu tun und durch viele kleine Beiträge Großes zu bewirken. Die Partnerschaft mit den Tafeln ist eine wichtige Säule unseres gesellschaftlichen Engagements. So können wir gemeinsam mit unseren Kunden ein starkes Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung und für Solidarität setzen."Neben der Pfandspende unterstützt Lidl in Deutschland die Tafeln auf vielfältige Weise:- Lebensmittelabgabe: Täglich geben Lidl-Filialen und Waren- und Verteilzentren Lebensmittel ab, die von den örtlichen Tafeln abgeholt werden.- Tafel-Wochen: Bei dieser Aktion können Kunden in allen rund 3.250 Filialen lang haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel kaufen und in Spendenboxen legen. Artikel wie Weizenmehl, Margarine oder haltbare Schlagsahne sind reduziert. Die Tafel-Wochen finden zum zweiten Mal statt und laufen bis zum sechsten September.- Rettertüte: Mit der Rettertüte können Kunden Obst- und Gemüseprodukte mit kleinen Makeln eine zweite Chance geben. So konnten bereits Tausende Tonnen Lebensmittel gerettet werden. Lidl spendet dafür an die Tafeln.- Tafel-Beauftragte: Lidl hat in Deutschland 41 Tafel-Beauftragte benannt. Sie sind das Bindeglied zwischen dem Lebensmitteleinzelhändler und der Tafel. Sie unterstützen die lokalen Tafeln als direkte Ansprechpartner.Andreas Steppuhn, Vorsitzender Tafel Deutschland e.V., unterstreicht die Bedeutung dieser strategischen Partnerschaft: "Lidl ist ein langjähriger und verlässlicher Partner der Tafeln. Die Spenden aus der Pfandspende sind eine unverzichtbare Säule unserer Arbeit. Sie ermöglichen es uns, unsere Logistik zu sichern und die über 970 Tafeln bundesweit bei ihrer wichtigen Mission zu unterstützen: Menschen in Armut zu helfen und gleichzeitig Lebensmittel zu retten."Weitere Informationen zu dem gesellschaftlichen Engagement von Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/verantwortung/gut-fuer-die-menschen/fair-handeln/handlungsfelder/gesellschaftliches-engagement).Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6108830