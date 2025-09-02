EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Kooperation

Kontron und Qualcomm entwickeln gemeinsam zukunftsweisendes 5G-FRMCS-Modem für MORANE 2



Zusammenarbeit zur Schaffung neuer Standards für sichere Hochgeschwindigkeitskommunikation im Eisenbahnverkehr in Europa Wien, Österreich, 2. September 2025 - Die Kontron AG , ein weltweit führender Anbieter von IoT/Embedded Computing Technology (ECT) sowie 5G-Mobilfunkmodems, gibt die Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies, Inc. bei der Entwicklung eines PC3-Modems der nächsten Generation für 5G FRMCS (Future Railway Mobile Communication System) bekannt. Das Modem wurde speziell für die europäische Eisenbahnkommunikationsinitiative MORANE 2 entwickelt. FRMCS wird künftig der 5G-Standard für die betriebliche Kommunikation im Eisenbahnverkehr sein, zugeschnitten auf die Anforderungen von Bahnunternehmen in Europa und darüber hinaus. Das 5G-FRMCS-Modem von Kontron basiert auf dem Snapdragon® X72 5G Modem-RF-System. Dieses bietet eine herausragende Leistung, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz und ist somit die ideale Grundlage für FRMCS-Implementierungen in Einsatzgebieten im Bahnbereich. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören: Spezielle 5G-Frequenzbänder für die Eisenbahnkommunikation n100 (900 MHz FDD, BW 5 MHz) und n101 (1900 MHz TDD, BW 10 MHz) sowie das öffentliche Frequenzband n28 Die Kontron AG wird Design und Entwicklung des 5G FRMCS-Modems leiten und dabei das Snapdragon X72 5G Modem-RF System in eine robuste, bahnkonforme Lösung integrieren. Das Modem wird so eine Schlüsselrolle bei der Realisierung einer sicheren, schnellen und zuverlässigen Kommunikation in europäischen Schienennetzen spielen und sowohl den Betriebs- als auch den Passagierverkehr unterstützen. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies, um die Leistungsfähigkeit von 5G in den Eisenbahnsektor zu überführen", sagt Hannes Niederhauser, CEO der Kontron AG. "Das Snapdragon X72 5G Modem-RF-System bietet die für MORANE 2 erforderliche Leistung und Ausfallsicherheit. Gemeinsam setzen wir neue Maßstäbe für die Eisenbahnkommunikation." "Wir freuen uns, diese Zusammenarbeit mit Kontron im Bereich 5G-FRMCS-Modems bekannt zu geben - ein wichtiger Schritt in der Transformation der europäischen Eisenbahnsysteme durch verbesserte Konnektivität", sagt Enrico Salvatori, Senior Vice President und President von Qualcomm Europe, Inc. "Wie alle Qualcomm-Modems ist auch das Snapdragon X72 5G Modem-RF System auf außerordentliche Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz ausgelegt und damit eine idealen Lösung für den Bahnbetrieb." Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Konnektivität im Eisenbahnbereich und ebnet den Weg für intelligentere, sicherere und effizientere Verkehrssysteme in ganz Europa. Weitere Informationen: Ein Foto in hoher Auflösung finden Sie hier:

Neuigkeiten zu Kontron finden Sie auch im offiziellen Kontron-Blog Über Kontron Die Kontron AG ( www.kontron.com , ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sichererem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Mit der Übernahme von Katek SE Anfang 2024 stärkt Kontron das Portfolio durch die neue Division GreenTec mit den Bereichen Solarenergie und eMobility maßgeblich und beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit. Kontron ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse gelistet. Medienkontakte

