Deals im Milliarden-Markt für Psychedelika: AbbVie, Atai Life Sciences, Neural Therapeutics

Der Markt für psychedelische Wirkstoffe erlebt derzeit eine bemerkenswerte Dynamik. Während große Pharmakonzerne Milliarden für die Entwicklung neuartiger Depressionstherapien in die Hand nehmen, sichern sich kleinere Player über strategische Investitionen Zugang zu stabilen Umsatzquellen. Jüngste Deals von AbbVie, Gilgamesh Pharmaceuticals, Neural Therapeutics und Hanf.com zeigen, wie vielfältig die Ansätze in diesem noch jungen, aber hochumkämpften Sektor sind.

AbbVie setzt auf Psychedelika

Der US-Pharmariese AbbVie (ISIN: US00287Y1091) erwirbt in seinem jüngsten Deal ein experimentelles Antidepressivum von Gilgamesh Pharmaceuticals für bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar. Ziel ist es, Zugang zu dem schnell wachsenden Markt für psychedelische Therapien zu erhalten.

Für AbbVie ist es ein weiterer Milliarden-Deal in einer Reihe von Akquisitionen, mit denen der Konzern die Umsätze nach dem Patentablauf seines Blockbusters Humira abfedern will. So hatte AbbVie in der Vergangenheit bereits 20 Milliarden US-Dollar in Übernahmen investiert, um Wachstum mit neuen Medikamenten zu sichern. Analysten von Citi und BMO Capital Markets betonen die Chancen: "Große Pharmakonzerne waren bisher weniger aktiv bei der Erforschung psychedelischer Substanzen - auch wegen möglicher regulatorischer Bedenken … was den heutigen Deal umso bedeutsamer macht", so Evan Seigermann von BMO Capital Markets

Konkurrenz belebt das Geschäft

AbbVie ist nicht allein im Rennen. Andere börsennotierte Unternehmen setzen ebenfalls auf psychedelische Wirkstoffe:

Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046) brachte mit Spravato, einem ketaminbasierten Mittel, bereits das erste von der US-Behörde FDA zugelassene psychedelische Medikament gegen schwere Depressionen auf den Markt.

Compass Pathways (ISIN: US20451W1018), Atai Life Sciences (ISIN: NL0015000DX5), Cybin (ISIN: CA23256X4075) und MindMed (ISIN: CA60255C8850) arbeiten an eigenen Wirkstoffkandidaten, die teilweise schon in klinischen Studien getestet werden.

Analysten von Cantor-Fitzgerald sehen in psychedelischen Therapien ein Marktpotenzial von bis zu 50 Milliarden US-Dollar - ein Wachstumstreiber, der das Interesse der Kapitalmärkte zunehmend befeuert.

Von dieser Dynamik will auch Atai Life Sciences profitieren. So plant das Unternehmen den Zusammenschluss mit Beckley Psytech in einem All-Share Merger, abhängig vom Erfolg eines Phase-2b-Studienkriterium.

Neural Therapeutics: Wachstum über die Hintertür

Während Big Pharma auf milliardenschwere Entwicklungsdeals setzt, verfolgt Neural Therapeutics Inc. (ISIN: CA64134N2032) eine andere Strategie. Das Unternehmen, das sich auf ethnobotanische Arzneimittelforschung konzentriert, hat kürzlich den Abschluss einer ersten Transaktion zur Übernahme von 30,75% an Hanf.com bekannt gegeben - einer profitablen deutschen Einzelhandelskette für CBD-Produkte.

Hanf.com betreibt 15 Filialen und einen wachsenden E-Commerce-Kanal. 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,9 Millionen Euro (7,5 Millionen CAD) bei einer operativen Marge von 13%. Für 2025 rechnet das Management mit einem Umsatzwachstum von 40%.

Auf den ersten Blick wirkt der Deal weit entfernt vom Psychedelika-Markt. Doch Neural argumentiert, dass die Beteiligung an Hanf.com ein stabiles finanzielles Fundament schafft, das die eigene Forschung an meskalinbasierten Therapien für Sucht, Angstzustände und Depressionen langfristig absichern soll. Zudem könnte Hanf.com im Zuge möglicher regulatorischer Änderungen in Deutschland zu einem Sprungbrett für den Eintritt in den Cannabis- und Wellnessmarkt werden.

Fazit: Ein Markt in Bewegung

Die jüngsten Transaktionen verdeutlichen die Vielfalt der Strategien im Markt für psychedelische Wirkstoffe. AbbVie setzt mit Milliardeninvestitionen auf klinisch erprobte Wirkstoffkandidaten, während Unternehmen wie Neural Therapeutics über Beteiligungen an margenstarken CBD-Retailern ihr Fundament stärken, um langfristig im Psychedelika-Sektor Fuß zu fassen.

Unternehmen wie Johnson & Johnson bis MindMed - börsennotierte Gesellschaften treiben die Entwicklung voran, und Investoren beobachten genau, welche Player sich in einem potenziellen 50-Milliarden-Dollar-Markt durchsetzen werden.

Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

https://neuraltherapeutics.ca/

