Vaduz, 2. September 2025. Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) hat mit Rothschild & Co Bank AG eine Vereinbarung zur Vermittlung von Private-Banking-Kunden in Dubai und Abu Dhabi geschlossen. Von ihren dortigen Standorten zieht sich die LLB zurück.
Die Liechtensteinische Landesbank AG ist seit 20 Jahren im Mittleren Osten präsent. Nach eingehender Analyse hat sie entschieden, sich von ihren beiden Standorten in Dubai und Abu Dhabi zurückzuziehen. Christoph Reich, Group CEO a. i., begründet den Entscheid wie folgt: «Unsere Präsenz in Middle East haben wir in den vergangenen Jahren mit Einsatz und Leidenschaft erfolgreich vorangetrieben. Aus strategischen Überlegungen fokussieren wir in der Betreuung unserer internationalen Kundschaft in Zukunft auf unsere Standorte in Liechtenstein, der Schweiz, Österreich und Deutschland. Deshalb haben wir beschlossen, unseren Kunden und Mitarbeitenden in Middle East durch eine hervorragende Partnerin nachhaltig neue Wachstumschancen zu bieten. Das internationale Private-Banking-Geschäft ist und bleibt ein wichtiger strategischer Pfeiler für die LLB-Gruppe.»
Vermittlungsvereinbarung mit Rothschild & Co Bank AG
«Wir schätzen die ausgezeichnete Arbeit, die unsere Teams in Dubai und Abu Dhabi in den letzten Jahren geleistet haben, sehr. Bedanken wollen wir uns auch bei unseren langjährigen Kunden für das Vertrauen, das sie uns entgegenbringen. Wir freuen uns, dass wir ihnen sowie unseren Mitarbeitenden mit Rothschild & Co eine exzellente Partnerin für ihre Zukunft bieten können», unterstreicht Natalie Flatz, Leiterin der Division International Wealth Management bei der LLB-Gruppe.
Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'353 Mitarbeitenden (in Vollzeitstellen) ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten präsent. Per 30. Juni 2025 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 117.2 Mia.
