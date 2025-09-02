Liechtensteinische Landesbank / LLB / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

LLB unterzeichnet Vermittlungsvereinbarung mit Rothschild & Co Bank AG für Middle East



02.09.2025 / 07:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Vaduz, 2. September 2025. Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) hat mit Rothschild & Co Bank AG eine Vereinbarung zur Vermittlung von Private-Banking-Kunden in Dubai und Abu Dhabi geschlossen. Von ihren dortigen Standorten zieht sich die LLB zurück. Die Liechtensteinische Landesbank AG ist seit 20 Jahren im Mittleren Osten präsent. Nach eingehender Analyse hat sie entschieden, sich von ihren beiden Standorten in Dubai und Abu Dhabi zurückzuziehen. Christoph Reich, Group CEO a. i., begründet den Entscheid wie folgt: «Unsere Präsenz in Middle East haben wir in den vergangenen Jahren mit Einsatz und Leidenschaft erfolgreich vorangetrieben. Aus strategischen Überlegungen fokussieren wir in der Betreuung unserer internationalen Kundschaft in Zukunft auf unsere Standorte in Liechtenstein, der Schweiz, Österreich und Deutschland. Deshalb haben wir beschlossen, unseren Kunden und Mitarbeitenden in Middle East durch eine hervorragende Partnerin nachhaltig neue Wachstumschancen zu bieten. Das internationale Private-Banking-Geschäft ist und bleibt ein wichtiger strategischer Pfeiler für die LLB-Gruppe.» Vermittlungsvereinbarung mit Rothschild & Co Bank AG

Den in den Vereinigten Arabischen Emiraten betreuten Kunden empfiehlt die Liechtensteinische Landesbank die Rothschild & Co Bank AG als zukünftige Partnerin. Mit über 200 Jahren Erfahrung zählt Rothschild & Co zu den etabliertesten unabhängigen Finanzdienstleistungsgruppen weltweit. Die Schweizer Einheit wurde 1968 gegründet und bietet seither umfassende Vermögensverwaltungsdienstleistungen an. Seit 2024 ist die Bank auch mit einer Präsenz in Dubai vertreten, von wo aus in enger Zusammenarbeit mit der lokalen Global Advisory Präsenz, die im Jahre 2008 eröffnet wurde, Kunden im Nahen Osten betreut werden. «Wir schätzen die ausgezeichnete Arbeit, die unsere Teams in Dubai und Abu Dhabi in den letzten Jahren geleistet haben, sehr. Bedanken wollen wir uns auch bei unseren langjährigen Kunden für das Vertrauen, das sie uns entgegenbringen. Wir freuen uns, dass wir ihnen sowie unseren Mitarbeitenden mit Rothschild & Co eine exzellente Partnerin für ihre Zukunft bieten können», unterstreicht Natalie Flatz, Leiterin der Division International Wealth Management bei der LLB-Gruppe. Bedingungen der Vereinbarung

Die Transaktion zur Vermittlung von Private-Banking-Kunden erfolgt in Form eines Referral-Deals. Das Vermittlungspotenzial beläuft sich auf etwa CHF 1 Mia. und damit weniger als 1 Prozent des Geschäftsvolumens der LLB-Gruppe von CHF 117.2 Mia. Über den Vermittlungspreis wurde Stillschweigen vereinbart. Wichtige Termine • Freitag, 20. Februar 2026, Veröffentlichung Jahresergebnis 2025 • Freitag, 17. April 2026, 34. ordentliche Generalversammlung Kurzporträt Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'353 Mitarbeitenden (in Vollzeitstellen) ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten präsent. Per 30. Juni 2025 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 117.2 Mia. Kontakt

Liechtensteinische Landesbank AG

Cyrill Sele, Leiter Group Corporate Communications

Telefon +423 236 82 09 | communications@llb.li | llb.li

