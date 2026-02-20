Vaduz - Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) hat 2025 die Erträge deutlich gesteigert und trotz Übernahmekosten in etwa gleich viel verdient. Die Dividende soll unverändert bleiben. Der Geschäftsertrag stieg von Januar bis Dezember um 8,1 Prozent auf 611,6 Millionen Franken, wie die Bank am Freitag mitteilte. In den Zahlen enthalten ist erstmals die ehemalige ZKB Österreich. Unter dem Strich verblieb ein quasi unveränderter Reingewinn von 166,5 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
