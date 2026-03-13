Liechtensteinische Landesbank / LLB / Schlagwort(e): Sonstiges/ESG
Vaduz, 13. März 2026. Die LLB-Gruppe publiziert ihren vollständigen Geschäftsbericht 2025. Dieser enthält umfassende Informationen über finanzielle und nichtfinanzielle Aspekte des Geschäftsjahres 2025. Zudem verschickt die LLB die Unterlagen für die 34. ordentliche Generalversammlung.
Im Mittelpunkt des Geschäftsberichtes für das Jahr 2025 steht die erfolgreiche Weiterentwicklung der LLB-Gruppe im vergangenen Geschäftsjahr. Unter dem Titel «Stabiles Fundament. Gezieltes Wachstum.» werden verschiedene Meilensteine bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie ACT-26 vorgestellt, welche die Entwicklung der Bankengruppe 2025 massgeblich gekennzeichnet haben.
Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'523 Mitarbeitenden ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland präsent. Per 31. Dezember 2025 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 125.9 Mia.
