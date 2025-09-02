© Foto: Tesla - Tesla.comTesla erlebt in Indien einen enttäuschenden Verkaufsstart, da hohe Preise und schwache Nachfrage den erhofften Durchbruch vorerst verhindern.Der US-Elektroautobauer Tesla hat nach seinem Markteintritt in Indien Mitte Juli bislang lediglich etwas mehr als 600 Bestellungen erhalten. Damit fällt die Resonanz deutlich schwächer aus als von Unternehmenskreisen erhofft, wie Bloomberg News berichtet. Für ein Unternehmen, das in den vergangenen Jahren weltweit hohe Wachstumsraten vorweisen konnte, ist der schleppende Verkaufsstart ein Rückschlag. Auch die Tesla spiegelt das wider. Zuletzt notierte diese bei 333,87 US-Dollar und damit 3,5 Prozent im Minus. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie des …Den vollständigen Artikel lesen ...
