Als Greenjobs am 1. September 2000 online ging, waren grüne Jobs ein Nischenbegriff. Heute ist aus einer Kneipenidee eine 25-jährige Erfolgsgeschichte geworden. Die Jobbörse Greenjobs feierte am 1. September 2025 ihr 25-jähriges Bestehen. Als erste spezialisierte Plattform für Umwelt- und Nachhaltigkeitsberufe im deutschsprachigen Raum hat die Onlinebörse seit dem Jahr 2000 den Arbeitsmarkt für grüne Jobs entscheidend mitgeprägt - von den Anfängen bis zur Auszeichnung mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver