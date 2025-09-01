ZUG (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank sowie Siemens Energy steigen in den Eurostoxx 50 auf. Das teilte die Stoxx Ltd am Montag mit. Ebenfalls neu in den Index aufgenommen wird das belgische Biotechnologieunternehmen Argenx. Verlassen müssen den Eurostoxx 50 Nokia, Stellantis sowie Pernod Ricard .

Auch im Stoxx Europe 50 gibt es Änderungen. Wie erwartet, wird der Rüstungskonzern Rheinmetall aufgenommen. Auch die spanische Bank BBVA wird Mitglied. Dagegen scheiden BASF sowie Mercedes -Benz aus. Die Änderungen werden zum 22. September wirksam./nas/mis

DE000BASF111, ES0113211835, DE0005140008, DE0007100000, FI0009000681, FR0000120693, DE0007030009, EU0009658160, DE000ENER6Y0, NL00150001Q9