Durch die Vereinbarung wird die Zahnarzt-Suche so einfach wie nie zuvor



Wien (APA-ots) - UNIQA und die Österreichische Zahnärztekammer (ÖZÄK) kooperieren im

Rahmen des LARA Partnernetzwerks, um die Suche nach einer passenden Zahnärztin, einem passenden Zahnarzt in der Nähe zu vereinfachen. " Mit unserer Ambition als beste Service-Dienstleisterin verfolgen wir mit dem LARA Partnernetzwerk das Ziel, unseren Kundinnen und Kunden die Gesundheitsversorgung so einfach wie möglich zu gestalten und sie optimal zu betreuen ", so Hans Aubauer, Leiter der

Krankenversicherung bei UNIQA . Seit 2019 wird das LARA Partnernetzwerk an Gesundheitsdienstleistenden kontinuierlich weiter ausgebaut, ab sofort umfasst die Datenbank auch Zahnärzt:innen. " Ein Kern-Service von LARA stellt die benutzerfreundliche Online-Arztsuche dar, die LARA Partner:innen in ganz Österreich listet. Neben Allgemeinmediziner:innen und Fachärzt:innen können unsere Kund:innen nun dank der Kooperation mit der Österreichischen Zahnärztekammer auch Zahnärzt:innen mit den wichtigsten Ordinationsdaten in ihrer Nähe finden," zeigt sich Hans Aubauer erfreut. Die Zahnarzt-Suche ist sowohl online als auch direkt über die myUNIQA App möglich.

" Die Kooperation mit UNIQA unterstreicht das Bestreben der ÖZÄK, ihren Servicecharakter einerseits gegenüber ihren Mitgliedern und andererseits auch gegenüber den Patient:innen zu stärken. Zudem kann so die zahnmedizinische Prävention forciert werden," zeigt sich auch Birgit Vetter-Scheidl, Präsidentin der ÖZÄK, erfreut.

Zwtl.: Die UNIQA Zahnarzt-Versicherung



Die UNIQA Zahnarzt-Versicherung kann in Kombination mit einer Sonderklasse-Versicherung nach Unfall und Krankheit abgeschlossen werden. Versichert sind zahnärztliche Vorsorgemaßnahmen wie Mundhygiene und Zahnsteinentfernung, Kieferregulierungen, Zahnersatz inklusive Implantate, Wurzelbehandlungen, Zahnfüllungen sowie kieferchirurgische Eingriffe, wie etwa Weisheitszahnentfernung oder Unfallschäden.



Je nach gewählter Variante werden von UNIQA 50 oder 80 Prozent der Kosten je eingereichter Rechnung ersetzt. Zudem gibt es die Wahl zwischen einer gleichbleibenden oder einer jährlich steigenden Jahreshöchstsumme. Die Jahreshöchstsumme ist der maximale Betrag, den UNIQA pro Kalenderjahr an Kosten übernimmt.



Bildunterschrift :

Dr.in Birgit Vetter-Scheidl, Präsidentin der Österreichischen Zahnärztekammer, und Dr. Hans Aubauer, Leiter Krankenversicherung der UNIQA Österreich Versicherungen AG und CEO UNIQA HealthService GmbH, bei der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung.



UNIQA

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe - mehr als 5.000 Mitarbeiter:innen betreuen 3,7 Millionen Kund:innen. Die ausgeprägte

Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 11 Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis:

UNIQA Insurance Group AG

Mag. Natascha A. Smole

Telefon: +43 664 88827382

E-Mail: natascha.smole@uniqa.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0016 2025-09-02/08:44

