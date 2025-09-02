EQS-News: SBF AG
/ Schlagwort(e): Produkteinführung
SBF AG entwickelt individuelle Leuchtensteuerung für Schienenfahrzeuge
In Projekten wie dem Hochgeschwindigkeitszug EC 250 "SMILE" für Stadler in der Schweiz setzt SBF bereits intelligente Leuchtensteuerung ein. Bisher sendete die Steuerung Signale an ganze Leuchtensysteme. Mit der Weiterentwicklung bieten sich nun weitere Potenziale, beispielsweise für eine individuelle Steuerung sowie effizientere und kostengünstigere Wartung.
Über die SBF-Gruppe:
Die börsennotierte SBF-Gruppe ist ein Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik. In der Unternehmensgruppe bündeln hochspezialisierte und in ihren Bereichen führende Hidden Champions ihre Expertise. Mit einem hochwertigen und zukunftsweisenden Produkt- und Service-Portfolio profitiert SBF von den Megatrends Mobilität, Klimaschutz, Automatisierung und Digitalisierung.
Im Geschäftsfeld "Schienenfahrzeuge" beliefert der Tier-1-Systemlieferant und Entwicklungspartner die weltweit führenden Schienenfahrzeughersteller mit komplexen Interior-, Decken- und Beleuchtungssystem-en "Made in Germany". Das Geschäftsfeld "Öffentliche und Industrielle Beleuchtung" umfasst intelligente und maßgeschneiderte LED-Systeme zur effizienten Beleuchtung für industrielle, kommunale und infrastrukturelle Projekte. Zudem werden im Geschäftsfeld "Sensortechnologie und Elektromechanik" zukunftsweisende Komponenten und Software für elektromechanische Produkte wie Platinen, Sensoren und Kommunikationstechnologie entwickelt und produziert.
Weitere Informationen unter https://www.sbf-ag.com.
Unternehmenskontakt:
SBF AG
Der Vorstand
Zaucheweg 4
04316 Leipzig
Tel: +49 (0)341 65235 894
E-Mail: info@sbf-ag.com
Pressekontakt:
Kirchhoff Consult GmbH
Alexander Neblung
Borselstraße 20
22765 Hamburg
Tel: +49 (0)40 60 91 86 70
E-Mail: sbf@kirchhoff.de
02.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SBF AG
|Zaucheweg 4
|04316 Leipzig
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)341 65235894
|E-Mail:
|info@sbf-ag.com
|Internet:
|www.sbf-ag.com
|ISIN:
|DE000A2AAE22
|WKN:
|A2AAE2
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2191706
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2191706 02.09.2025 CET/CEST