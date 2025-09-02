© Foto: Dall-EAmazon stärkt mit einer milliardenschweren Cloud-Investition seine Präsenz in Neuseeland und erweitert damit sein globales Cloud-Netz.Amazon Web Services (AWS), die Cloud-Sparte des US-Techkonzerns Amazon, hat am Dienstag offiziell seine neue Infrastruktur-Region in Neuseeland eröffnet. Mit einem Investitionsvolumen von mehr als 7,5 Milliarden neuseeländischen Dollar (rund 4,4 Milliarden Euro) setzt der Konzern ein klares Zeichen für weiteres Wachstum im Asien-Pazifik-Raum. Milliarden-Investition und neue Jobs Die neue Region umfasst zunächst drei sogenannte Availability Zones und ergänzt das weltweite AWS-Netzwerk, das mittlerweile 120 Zonen in 38 geografischen Regionen zählt. Laut …Den vollständigen Artikel lesen ...
