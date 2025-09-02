Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006) setzt mit der Übernahme der SOBEK Group GmbH den nächsten strategischen Schritt. Der Kölner Motorenhersteller will sich unabhängiger vom klassischen Verbrennungsgeschäft machen und dringt in den boomenden Markt für militärische Drohnen und Defense-Tech vor. SOBEK: Hightech aus Deutschland für Motorsport, Medizintechnik und Defense Die SOBEK Group GmbH mit Standorten in Baden-Württemberg und Hessen entwickelt Hochleistungspumpen und elektrische Antriebssysteme, die in der Formel 1, Formel E, Luft- und Raumfahrt sowie Medizintechnik zum Einsatz kommen.Das größte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
