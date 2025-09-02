BYD hat im August den zweiten Monat in Folge seine Produktion gedrosselt. Das Unternehmen produzierte 353.090 Elektroautos und Plug-in-Hybridfahrzeuge, rund 3,8 Prozent weniger als im August 2024. Bei den Elektroautos zeigt die Absatzkurve wieder nach oben, bei den Plug-in-Hybriden nicht. Die Produktionszahlen für den August hat BYD am Montag in einer Börsenmitteilung veröffentlicht. Bereits im Juli war die Produktion um 0,9 Prozent geschrumpft. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
