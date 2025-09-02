Die SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9) hat ihre Gewinnprognose für 2025 drastisch gekappt. Grund sind milliardenschwere Restrukturierungen in der Division Home & Business Solutions. Anleger müssen kurzfristig starke Belastungen verkraften, mittelfristig winken aber deutliche Kostenvorteile. SMA Solar Aktie: Einmaleffekte bis zu 220 Mio. Euro Im dritten Quartal hat sich die Lage im Geschäft mit Privat- und Gewerbeanlagen nochmals verschlechtert. Das zwingt SMA Solar zu massiven Wertminderungen und Sonderabschreibungen: Vorratsabwertungen, Abschreibungen auf Entwicklungsprojekte und Produktionsanlagen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin