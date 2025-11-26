SMA präsentiert eine neue Station für PV-Großanlagen und Speicher, die Wechselrichter, Transformatoren und eine Mittelspannungsschaltanlage vereinigt. Das Produkt ist für Zentraleuropa konzipiert. SMA Solar Technology erweitert ihr Portfolio für Großanlagen im Photovoltaik- und Speicherbereich in Zentraleuropa um eine neue Mittelspannungslösung. Wie das Unternehmen mitteilte, integriere die Medium Voltage Power Station-9200 in 40 Fuß-Ausführung je zwei Wechselrichter und Transformatoren sowie eine ...

