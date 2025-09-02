Die Kontron AG (ISIN: AT0000A0E9W5) meldet eine strategische Partnerschaft mit Qualcomm Technologies, Inc. zur Entwicklung eines 5G-FRMCS-Modems für den europäischen Bahnverkehr. Für die Kontron Aktie eröffnet sich damit ein neues Wachstumsfeld im Milliardenmarkt Eisenbahninfrastruktur. FRMCS: Der neue 5G-Standard für Europas Schienen Das Future Railway Mobile Communication System (FRMCS) wird künftig den GSM-R-Standard ablösen und zum verbindlichen 5G-Kommunikationssystem für den Bahnbetrieb in Europa. Das System ist zugeschnitten auf die hohen Sicherheits- und Effizienzanforderungen der Bahnindustrie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
