

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



02.09.2025 / 09:54 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Nino Nachname(n): Buckow

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Agnieszka Nachname(n): Mierzejewska Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

aap Implantate AG

b) LEI

39120001TRQTQ01LPP57

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI Beschreibung: Ausübung der Aktien aus Wandelschuldverschreibung ISIN DE000A351ZH9

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 1,60 EUR 6,400 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 1,60 EUR 6,400 EUR

e) Datum des Geschäfts

01.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: TGAT





