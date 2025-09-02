Die Heim- und Gewerbespeicher werden in Estland entwickelt und hergestellt. Bei den Hochvoltspeichern lassen sich bis zu zehn Module auf 100,8 Kilowattstunden skalieren. Bei den Niedervoltspeichern gehen bis sechs Module und die Kapazität erreicht dann 45 Kilowattstunden. Freen OÜ bringt seine neuste Generation von Natium-Ionen-Batteriespeichern auf den Markt. Die Produkte "Freen-BSH" und "Freen-BSL" werden demnach vollständig in Estland entwickelt und produziert. Hinter "BSH" verbirgt sich die Hochvolt-Variante und "BSL" steht als Abkürzung für die Niedervolt-Speicher. Produkte beider Reihen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland