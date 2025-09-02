Rheinmetall steht kurz davor, in den Marineschiffbau einzusteigen, durch die mögliche Übernahme des Rüstungsbereichs von Lürssen (NVL). Die Werft mit einem Umsatz von rund 1 Mrd. EUR würde Rheinmetall von einem Systemzulieferer zu einem vollständigen Anbieter von Marineplattformen transformieren und die Präsenz im Rahmen des langfristigen deutschen Beschaffungsplans für Marineprojekte ausweiten. Zwar sind die Margen strukturell niedriger, jedoch sichert der Schritt langfristige Umsätze, stärkt die Positionierung im Bereich unbemannter Systeme und beschleunigt die Sektorkonsolidierung - auf Kosten des Rivalen TKMS, von dem wir zuvor erwartet hatten, dass er NVL nach seinem Börsengang übernimmt. Wir sehen die Transaktion als einen strategisch wichtigen Schritt, der die Stabilität der Wachstumsgeschichte von Rheinmetall erhöht. KAUFEN mit einem Kursziel von 2.280 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rheinmetall-ag
© 2025 AlsterResearch