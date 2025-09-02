Mitteilung der ABO Energy GmbH & Co. KGaA:

ABO Energy bilanziert planmäßiges erstes Halbjahr und senkt die Kosten

Über einen planmäßigen Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2025 berichtet ABO Energy. Der Nachsteuergewinn in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 bleibt mit 9,6 Millionen Euro etwas hinter der Vorjahresperiode (11,4 Millionen Euro) zurück. Angesichts zahlreicher baureifer Projekte und einer positiven Dynamik insbesondere im deutschen Windmarkt bestätigt die Geschäftsführung für das gesamte Jahr 2025 die Spanne von 29 bis 39 Millionen Euro als Prognose für das Gesamtjahr 2025 (Vorjahresergebnis: 25,6 Millionen Euro). Der Konzernhalbjahresabschlusses steht ebenso wie frühere Finanzberichte auf der Webseite zur Verfügung: https://www.aboenergy.com/de/unternehmen/geschaeftsberichte.html

"In vielen Ländern sind die Strompreise gesunken, zugleich wächst das Angebot an Erneuerbare-Energien-Projekten", berichtet Alexander Reinicke, für Unternehmensfinanzen zuständiger Geschäftsführer. "In der Folge sind unsere Margen in einigen Märkten erwartungsgemäß gesunken." Um die Profitabilität des Unternehmens gleichwohl auf gutem Niveau zu halten, setzt ABO Energy ein Kostensenkungs- und Effizienzprogramm ...

