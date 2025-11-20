Die ABO Energy GmbH & Co. KGaA korrigiert seine Erwartungen für das Geschäftsjahr 2025 drastisch nach unten und rechnet nun mit einem Konzernfehlbetrag von rund 95 Millionen Euro. Hintergrund sind Projektverschiebungen und Sonderabschreibungen infolge eines schwierigen Marktumfelds. Anpassung der Jahresprognose 2025Die Geschäftsführung von ABO Energy hat entschieden, dass die Jahresprognose 2025 anzupassen ist. Bislang hatte das Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr einen Konzernjahresüberschuss ...

