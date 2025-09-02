Tesla wollte mit dem Markteintritt in Indien richtig durchstarten - doch statt eines Erfolgs gibt es Ernüchterung: Nur rund 600 Bestellungen seit Juli, hohe Zölle treiben die Preise in die Höhe. Während BYD-Marktanteile gewinnt, ringt Elon Musk um Fuß fassen im preissensiblen Milliardenmarkt. Der große Auftritt in Indien hätte für Tesla ein Wachstumsschub werden sollen, doch die Realität fällt ernüchternd aus. Seit dem Verkaufsstart Mitte Juli sind beim Elektroauto-Pionier nur etwas mehr als 600 Bestellungen eingegangen. Zum Vergleich: Diese Menge liefert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
