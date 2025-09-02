IBC Solar ist der erste Photovoltaik-Großhändler, der den PV-Speicher von Sax Power in sein Portfolio aufnimmt. Dieser hatte kürzlich in der Stromspeicher-Inspektion der HTW Berlin den höchsten Umrichtungswirkungsgrad erreicht. IBC Solar und Sax Power haben eine Vertriebsvereinbarung abgeschlossen: Ab dem 8. September 2025 nimmt der Photovoltaik-Großhändler die Sax-Stromspeicher in das Portfolio auf. IBC Solar ist ein weltweit tätiger Anbieter von Energielösungen und Dienstleistungen im Bereich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver