© Foto: Sebastian Gollnow/dpaSMA Solar hat Anleger am Dienstag mit einer drastischen Gewinnwarnung auf dem falschen Fuß erwischt. Die Aktie bricht heftig ein und fällt auf den tiefsten Stand seit Mai.Ein Wechselbad der Gefühle erleben aktuell die Anleger von SMA Solar. Erst vor wenigen Tagen notierte das Papier noch nahe am höchsten Kurs seit August 2024. Am Montagabend dann die Schock-Meldung der Hessen: Der Konzern rechnet für das laufende Jahr nicht mehr mit einem positiven Ergebnis, sondern erwartet nun einen operativen Verlust (Ebitda). Die Aktie fällt am Dienstagmorgen um 25 Prozent. Ausschlaggebend seien Wertminderungen, Rückstellungen und die weiterhin schwache Nachfrage im Geschäft mit Privat- und …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE