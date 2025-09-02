EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bijou Brigitte modische Accessoires AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Bijou Brigitte modische Accessoires AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 09.09.2025
Ort: http://group.bijou-brigitte.com/wp-content/uploads/2025/09/Halbjahresfinanzbericht_2025.pdf
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bijou Brigitte modische Accessoires AG
|Poppenbütteler Bogen 1
|22399 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.group.bijou-brigitte.com
