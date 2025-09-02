EQS-News: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Research Update

Shelly Group SE: Berenberg startet Coverage mit "Kauf"-Empfehlung und Kursziel von EUR 70,00 - Kurspotenzial 22,8 %



Sofia / München, 2. September - Die Shelly Group SE (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166 ), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, wird künftig von der traditionsreichen Hamburger Privatbank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG bewertet. In ihrer Initialstudie sprechen die Analysten eine "Kauf"-Empfehlung mit Kursziel von EUR 70,00 aus. Dies entspricht einem Kurspotenzial von 22,8 % gegenüber dem Xetra-Schlusskurs von EUR 57,00 am 1. September 2025. Die Analysten betonen insbesondere die starke Marktpositionierung der Shelly Group, die von einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis und einem breiten Produktspektrum im strukturell wachsenden Markt für Haus- und Gebäudeautomation profitiert. Darüber hinaus wird die Erschließung des professionellen Segments hervorgehoben, das mit rund 70 % den größten Teil des Gesamtmarktes ausmacht und damit erhebliches Wachstumspotenzial bietet. Auch die hohe Innovationskraft und die überzeugende Produkt-Roadmap werden positiv bewertet, da sie nicht nur die künftige Geschäftsentwicklung unterstützen, sondern die Shelly Group nach Einschätzung der Analysten auch für strategische und finanzielle Investoren zunehmend interessant machen könnten.



Über Berenberg Berenberg wurde 1590 gegründet und gehört heute mit den Geschäftsbereichen Wealth and Asset Management, Investmentbank und Corporate Banking zu den führenden europäischen Privatbanken. Das Bankhaus mit Sitz in Hamburg wird von persönlich haftenden Gesellschaftern geführt und hat eine starke Präsenz in den Finanzzentren Frankfurt, London und New York.



Über Shelly Group Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vermarktet IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität und ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Remote-Kontrolle und -Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart Building-Lösungen über Mobiltelefone, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern. Zusätzlich zum Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Herstellung der Produkte bei Auftragsfertigern. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Niederlassungen in Deutschland, Bulgarien, Polen und Slowenien sowie in den USA und China ist die Shelly Group weltweit aktiv.



Ansprechpartner Investor Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Telefon: +49 (0) 89-1250903-31

E-Mail: sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de



