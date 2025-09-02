EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



02.09.2025 / 11:11 CET/CEST

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Aktienrückkaufprogramm 2024 - 2026 - Tranche Nr. 2 - Zwischenmeldung Nr. 13



Im Zeitraum vom 25. August bis zum 29. August 2025 wurden insgesamt 227.232 Aktien im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, deren Beginn am 30. Mai 2025 bekannt gemacht wurde.

Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut wie folgt erworben:

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€) 25.08.2025 XETR 47.356 35,1721 1.665.608,81 26.08.2025 XETR 44.788 35,1887 1.576.029,50 27.08.2025 XETR 45.028 35,0435 1.577.937,50 28.08.2025 XETR 45.288 34,6425 1.568.889,77 29.08.2025 XETR 44.772 34,3339 1.537.199,42

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms vom 2. Juni 2025 bis einschließlich 29. August 2025 erworben wurden, beträgt 3.958.710 Stück.



RWE Aktiengesellschaft

Der Vorstand

