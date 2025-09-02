In Oberschleißheim hat Sungrow sein größtes europäisches Schulungszentrum errichtet. Mitarbeiter:innen, Kunden und Partner in Zentral- und Nordeuropa sollen hier au f den neusten Stand gebracht werden. Sungrow, ein chinesischer Hersteller von Photovoltaik-Wechselrichtern und Stromspeichern, hat ein Trainingscenter in Oberschleißheim bei München eröffnet. Das neue Sungrow Service Competency Center ist das größte technische Schulungszentrum des Unternehmens in Europa. Das moderne Schulungszentrum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
