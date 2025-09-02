FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BOFA CUTS TAYLOR WIMPEY TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 105 (120) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PRICE TARGET TO 290 (300) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 215 (205) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 215 (205) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES WISE PRICE TARGET TO 1550 (1400) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2425 (2300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN REINITIATES ENQUEST ENERGY WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 14 PENCE - JPMORGAN STARTS HARBOUR ENERGY WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 298 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 420 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 620 (590) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - ODDO BHF CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2350 PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS BRITISH AMERICAN TOBACCO TO 'UNDERPERFORM' - PRICE TARGET 3400 (3000) PENCE
