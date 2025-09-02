Der Großinvestor Triton hat vor wenigen Tagen seine Anteile am Panzergetriebe-Hersteller Renk komplett verkauft. Was mancher als schlechtes Omen bezeichnen könnte, bleibt an der Börse ohne große negative Auswirkungen. Im Gegenteil: Die Renk-Aktie hat kürzlich sogar ein charttechnisches Kaufsignal gegeben. Was nun noch folgen könnte. Finanzinvestor Triton hat im August seine Anteile am Panzergetriebe-Hersteller Renk Group zunächst reduziert und ist am Freitag dann komplett ausgestiegen. Der Schritt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
