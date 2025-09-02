Der Indexanbieter STOXX Ltd. hat am Montagabend Änderungen im Euro Stoxx 50, Stoxx Europe 50 und dem Stoxx Eastern Europe 50 sowie den Euro Stoxx 600 bekannt gegeben. Diese werden zum 22. September 2025 wirksam. Während sich die Deutsche Bank, Siemens Energy, Rheinmetall und weitere Unternehmen über einen Aufstieg freuen können, müssen andere ihren Platz räumen. DER AKTIONÄR verrät, welche Unternehmen dies sind.Im Eurostoxx 50, der die 50 größten und liquidesten Unternehmen der Eurozone repräsentiert, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
