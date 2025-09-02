EQS-News: Primary Hydrogen Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

PRIMARY HYDROGEN BEGINNT MIT PHASE 2 DER EXPLORATION BEIM HOPKINS-PROJEKT Calgary, Alberta - 2. September2025 - Primary Hydrogen Corp. (TSXV: HDRO, FRA: 83W0, OTCQB: HNATF) ("Primary" oder das "Unternehmen") freut sich, den Beginn von Phase 2 der Exploration bei seinem Hopkins-Projekt in Ontario verkünden zu können. Das Unternehmen hat Norda Stelo damit beauftragt, ein gezieltes Programm zur Probennahme mit ungefähr 265 Boden- und Bodenluftproben durchzuführen, um sowohl das Vorkommen von natürlichem Wasserstoff als auch die potenzielle Mineralisierung von Seltenen Erden zu untersuchen. Es wird davon ausgegangen, dass die Arbeiten vor Ort innerhalb ein bis zwei Wochen abgeschlossen sein werden, während die analytischen Ergebnisse aus den Gas- und chemischen Untersuchungen etwa sechs Wochen danach erwartet werden. "Dies stellt unsere zweite Explorationskampagne beim Hopkins-Projekt dar, die unser Verständnis sowohl des Potenzials für natürlichen Wasserstoff als auch für die Prospektivität hinsichtlich Seltener Erden verbessern soll", erklärte Peter Lauder, VP Exploration bei Primary Hydrogen. "Neben der Erweiterung unseres früheren Programms zur Entnahme von Bodenluftproben wird in dieser Phase das Potenzial für Seltene Erden entlang der Clay-Howells-Alkalikarbonatit-Intrusion bewertet, von der bekannt ist, dass sie eine Mineralisierung von Seltenen Erden, Thorium und Eisen aufweist.[1]." Über Norda Stelo Norda Stelo ist ein kanadisches Ingenieurs- und Beratungsunternehmen, das sich auf die Erkundung vor Ort, Umweltbewertungen und geotechnische Dienstleistungen für Rohstoffprojekte in der Frühphase spezialisiert hat. Das Unternehmen, das auf mehr als 50 Jahre Erfahrung zurückgreifen kann, unterstützt die Exploration von unerforschten Gebieten (Greenfield-Exploration) durch die Erhebung hochwertiger Daten sowie die Einhaltung regulatorischer Auflagen und stellt ein integriertes technisches Know-how zur Verfügung, das eine zuverlässige Projektentwicklung sowohl in Kanada als auch im Ausland ermöglicht. Über Primary Hydrogen Corp. Primary Hydrogen konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung natürlicher Wasserstoffvorkommen. Zum Portfolio des Unternehmens mit über 740 Acres in den USA und 230 Quadratkilometer in Kanada gehören die Projekte Blakelock, Hopkins, Mary's Harbour, Point Rosie, Crooked Amphibolite, Coquihalla und Cogburn. Primary besitzt außerdem die Arthur Lake-Kupferliegenschaft in British Columbia und verfügt über eine Option, eine Beteiligung von 75 % an einem Wasserstoff-/Seltene Erden-Projekt in British Columbia (bekannt als Wicheeda North) zu erwerben. Die technischen Informationen in dieser Meldung wurden von Peter Lauder, P.Geo., Vice President of Exploration von Primary, geprüft und freigegeben. Peter Lauder ist eine Qualifizierte Person gemäß den National Instrument 43-101-Standards für die Offenlegung von Informationen zu Bergbauprojekten. UM WEITERE INFORMATIONEN ZU ERHALTEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN: Ben Asuncion

Chief Executive Officer

Primary Hydrogen Corp.

E-Mail: ben@primaryh2.com HINWEISE BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß der Bedeutung der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Meldung beinhalten u.a.: (i) den Umfang, die Zeitplanung und die Ziele von Phase 2 des Programms zur Probennahme beim Hopkins-Projekt; (ii) das Potenzial zur Identifizierung natürlichen Wasserstoffs und der Mineralisierung seltener Erden, und (iii) den erwarteten Zeitrahmen für den Erhalt und die Interpretation der Ergebnisse der Probennahmen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen, einschließlich günstiger Bedingungen vor Ort, der Verfügbarkeit der erforderlichen Genehmigungen und Ressourcen, der Richtigkeit und Zuverlässigkeit der Methoden zur Probennahme und des erfolgreichen Abschlusses des Programms im Einklang mit der Planung. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten abweichen. Diese beinhalten u.a.: ungünstige Witterungsbedingungen oder logistische Probleme, Verzögerungen bei der Analyse im Labor, Unsicherheiten bei der Auslegung oder regulatorische Änderungen. Zusätzliche Risikofaktoren finden sich in den Dokumenten des Unternehmens zur Offenlegung unter www.sedarplus.ca . Die Leser sind gehalten, sich nicht über Gebühr auf diese zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung dieser Aussagen ab, sofern dies nicht durch die einschlägigen Wertpapiergesetze vorgeschrieben wird. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. [1] NI 43-101 Technical Report on the Clay-Howells Fe-REE Project, Ontario, Canada, von Tetra Tech Wardrop mit Datum vom 26. September 2011



