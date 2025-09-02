2. September 2025 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Kodiak Copper Corp. (das "Unternehmen" oder "Kodiak") (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt weitere Bohrergebnisse aus dem Bohrprogramm 2025 in seinem zu 100 % unternehmenseigenen MPD-Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt im SÃ¼den von British Columbia bekannt. Das Programm konzentrierte sich auf kurze, oberflÃ¤chennahe Infill- und BestÃ¤tigungsbohrlÃ¶cher in den Zonen West, Adit und South unter Verwendung einer Kombination aus Diamant- und Reverse-Circulation-Bohrungen ("RC"). Die Ergebnisse von neun RC-BohrlÃ¶chern mit einer GesamtlÃ¤nge von 850 Metern, die in der Zone Adit abgeschlossen wurden, werden hier vorgestellt.

Highlights:

- Die Ergebnisse bestÃ¤tigen eine flache, hochgradige Mineralisierung in der Zone Adit.

- Zu den wichtigsten Bohrschnitten gehÃ¶ren:

RC-AXE-25-026 durchteufte 0,63 % Cu, 0,05 g/t Au und 4,13 g/t Ag (0,69 % CuEq) auf 78,6 Metern von 0 Metern bis 78,6 Metern, einschlieÃŸlich eines hÃ¶hergradigen Abschnitts mit 1,59 % Cu, 0,01 g/t Au und 4,29 g/t Ag (1,62 % CuEq) Ã¼ber 26,8 Meter von 51,8 Meter bis zum Ende des Bohrlochs bei 78,6 Meter.

RC-AXE-25-028 durchteufte 0,42 % Cu, 0,03 g/t Au und 3,44 g/t Ag (0,46 % CuEq) auf 93 Metern von 7,6 Metern bis 100,6 Metern und endete in Mineralisierung.

- Die Bohrungen in der Adit-Zone haben eine Mineralisierung Ã¼ber eine StreichlÃ¤nge von etwa 550 Metern durchschnitten, und die Zone bleibt in mehrere Richtungen offen.

- Die Zone Adit ist in der Tiefe offen, und bei frÃ¼heren Bohrungen wurde eine Mineralisierung bis zu einer Tiefe von 350 Metern festgestellt (siehe Pressemitteilung vom 19. November 2024). Das aktuelle Bohrprogramm wurde konzipiert, um die oberflÃ¤chennahe Mineralisierung fÃ¼r die Ressourcenmodellierung zu untersuchen, wobei die meisten BohrlÃ¶cher in der Mineralisierung endeten.

- Die verbleibenden Ergebnisse des Bohrprogramms 2025 werden fÃ¼r Ende des dritten Quartals erwartet.

- Die Bohrlochdaten werden eine RessourcenschÃ¤tzung fÃ¼r die Adit-Zone als Teil der ersten MRE fÃ¼r das MPD-Projekt unterstÃ¼tzen, die fÃ¼r das vierte Quartal 2025 geplant ist.

Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, sagte: "Die Adit-Zone liefert weiterhin hervorragende Gehalte nahe der OberflÃ¤che, wÃ¤hrend wir das MPD-Projekt vorantreiben und ausbauen. Mit unseren bisherigen Bohrungen konnten wir die historische mineralisierte HÃ¼lle in der Adit-Zone erheblich erweitern, und sie ist in mehrere Richtungen noch offen und bietet Potenzial fÃ¼r weiteres Wachstum. Das diesjÃ¤hrige Programm war darauf ausgelegt, die flache Mineralisierung mit kurzen BohrlÃ¶chern zu verfÃ¼llen und zu bestÃ¤tigen, ein Ziel, das wir erfolgreich erreicht haben."

Abbildung 1: MPD-Projekt - Lageplan und Mineralvorkommen/mineralisierte Zonen. Die hierin berichteten Ergebnisse der Zone Adit.

Abbildung 2: Lageplan mit den bisherigen Bohrungen in der Adit-Zone. Die neuen BohrlÃ¶cher 2025 in Adit, Ã¼ber die hier berichtet wird, sind fett gedruckte Spuren mit Untersuchungsergebnissen. Die Balkendiagramme zeigen die Kupfer- (grÃ¼n) und Goldwerte (rot) fÃ¼r die Bohrungen in Kodiak. Der Hintergrund besteht aus den farblich konturierten Kupferdaten im Boden.

Abbildung 3: Adit-Zone - BohrlÃ¶cher RC-AXE-25-023 bis RC-AXE-25-031 im LÃ¤ngsschnitt (Blick nach Westen)

Adit ist ein Diorit-Porphyr-System, das durch eine supergene Anreicherung und Kupferoxidmineralisierung in den oberen 100 Metern gekennzeichnet ist, die in der Tiefe in eine Sulfidmineralisierung Ã¼bergeht. Lokale Verwerfungen und BrÃ¼che in OberflÃ¤chennÃ¤he trugen zu schwierigen BodenverhÃ¤ltnissen bei, sodass fÃ¼nf der hierin beschriebenen BohrlÃ¶cher ihre geplante Tiefe nicht erreichten. Die Adit-Zone wird als Teil eines grÃ¶ÃŸeren Systems interpretiert, zu dem auch die historischen South- und Mid-Zonen gehÃ¶ren. Das System korreliert gut mit einer 2,3 Kilometer langen Kupfer-in-Boden-Anomalie und den damit verbundenen induzierten Polarisations-LadefÃ¤higkeitsreaktionen.

Tabelle 1: Gewichtete Untersuchungsintervalle 2025 in der Adit-Zone fÃ¼r die BohrlÃ¶cher RC-AXE-25-023 bis RC-AXE-25-031 (siehe Abbildungen 2 und 3).

Bohrung Von (m) Bis (m) Intervall** (m) Cu % Au g/t Ag g/t CuEq* RC-AXE-25-023 22,9 38,1 15,2 0,07 0,05 1,18 0,11 RC-AXE-25-024 73,2 113,7 40,5 0,10 0,02 1,14 0,12 RC-AXE-25-025 30,5 45,7 15,2 0,14 0,12 0,42 0,22 RC-AXE-25-026 0 78,6 78,6 0,63 0,05 4,13 0,69 einschlieÃŸlich 51,8 78,6 26,8 1,59 0,01 4,29 1,62 RC-AXE-25-027 0 120,4 120,4 0,21 0,01 1,58 0,23 einschlieÃŸlich 76,2 100,6 24,4 0,46 0,01 2,91 0,49 RC-AXE-25-028 7,6 100,6 93 0,42 0,03 3,44 0,46 RC-AXE-25-029 15,2 85,3 70,1 0,07 0,02 0,88 0,08 RC-AXE-25-030â€ 6,1 88,4 82,3 0,10 0,04 1,85 0,14 RC-AXE-25-031 27,4 57,9 30,5 0,11 0,09 4,91 0,21

*KupferÃ¤quivalentgehalte (%CuEq) dienen nur zu Vergleichszwecken, um die kombinierte HÃ¤ufigkeit von Kupfer, Gold und Silber auszudrÃ¼cken. Die metallurgische Ausbeute wird fÃ¼r Kupfer mit 82 %, fÃ¼r Gold mit 60 % und fÃ¼r Silber mit 54 % angenommen, wie durch metallurgische Tests von Kodiak gemÃ¤ÃŸ der MineralressourcenschÃ¤tzung ermittelt (siehe Pressemitteilung vom 25. Juni 2025). Die fÃ¼r die Berechnungen verwendeten Metallpreise sind: 4,20 US-Dollar/Pfund Kupfer, 2.600 US-Dollar/Unze Gold und 30 US-Dollar/Unze Silber, wobei folgende Formel verwendet wurde: CuEq = Cu(%) + Au(g/t) x 0,6606 + Ag(g/t) x 0,0069

**Die Intervalle sind Bohrkernintervalle. Die bisherigen Bohrdaten reichen nicht aus, um die tatsÃ¤chliche MÃ¤chtigkeit der Mineralisierung zu bestimmen.

â€ RC-AXE-25-030 von 88,4 Metern bis 126,5 Metern (EOH) wurde aufgrund der schlechten ProbenqualitÃ¤t aus der Berechnung des gewichteten Abschnitts entfernt.

Tabelle 2: Informationen zu den 2025 RC-Bohrkragen: Adit-Zone

Bohrloch-ID Easting (UTM Z10) Northing (UTM Z10) HÃ¶hen- lage (m) Azimut (Grad) Neigung (Grad) Bohrloch- ende (m) VerÃ¶ffent- licht RC-AXE-25-023 678396 5502908 1260 270 -80 74,7* 02.09.2025 RC-AXE-25-024 678394 5502910 1260 0 -80 113,7* 02.09.2025 RC-AXE-25-025 678404 5502970 1256 70 -50 93,0 2025-09-02 RC-AXE-25-026 678493 5502851 1178 280 -50 78,6* 02.09.2025 RC-AXE-25-027 678494 5502849 1178 190 -60 120,4 02.09.2025 RC-AXE-25-028 678445 5502812 1194 110 -80 100,6 02.09.2025 RC-AXE-25-029 678424 5502770 1203 295 -50 85,3* 02.09.2025 RC-AXE-25-030 678420 5502770 1203 95 -55 126,5 2025-09-02 RC-AXE-25-031 678417 5502708 1210 330 -65 57,9* 02.09.2025

* Bohrloch hat die Zieltiefe nicht erreicht.

Probenahme, Laboranalysen und QA/QC-Verfahren

Alle RC-Chip-Proben werden an das akkreditierte Labor Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) in Kamloops, BC, zur Vorbereitung und Feuerprobe geliefert, bevor sie zur Multielementanalyse an das Labor in Ancaster, Ontario, weitergeleitet werden. Die Proben werden mittels Feuerprobe mit AA-Abschluss auf Gold analysiert. Wenn die Proben Goldwerte Ã¼ber 10 ppm aufweisen, werden sie mittels Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert. AnschlieÃŸend werden die Proben einer vierfachen SÃ¤ureaufschluss- und ICP-OES- sowie ICP-MS-Analyse fÃ¼r 48 Elemente unterzogen. Proben, die Kupferwerte von Ã¼ber 10.000 ppm aufweisen, werden mit einem "nahezu vollstÃ¤ndigen" Aufschluss und einem ICP-OES-Paket weiter analysiert. Actlabs erfÃ¼llt alle Anforderungen der internationalen Normen ISO/IEC 17025:2015 und ISO 9001:2015 fÃ¼r Analyseverfahren. ZusÃ¤tzlich zu den QualitÃ¤tssicherungs- und QualitÃ¤tskontrollprotokollen (QA/QC) von Actlabs implementiert Kodiak ein internes QA/QC-Programm, das die EinfÃ¼gung von Blindproben, Duplikaten und zertifizierten Referenzmaterialien im VerhÃ¤ltnis von einer pro zehn Proben umfasst.

Dave Skelton, P.Geo., Vice President Exploration und qualifizierte Person gemÃ¤ÃŸ National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung verwendeten technischen Informationen genehmigt und Ã¼berprÃ¼ft.

FÃ¼r das Board of Directors:

Kodiak Copper Corp.

Claudia Tornquist

President & CEO

FÃ¼r weitere Informationen kontaktieren Sie:

Nancy Curry, VP Corporate Development

mailto:ncurry@kodiakcoppercorp.com

+1 (604) 646-8362

Ãœber Kodiak Copper

Kodiak konzentriert sich auf seine zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA, die bereits in der Vergangenheit bebohrt wurden und bekannte Mineralfunde mit dem Potenzial fÃ¼r groÃŸflÃ¤chige LagerstÃ¤tten aufweisen. Das fortgeschrittenste Projekt von Kodiak Copper ist das zu 100 % unternehmenseigene Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im produktiven Quesnel Terrane im sÃ¼dlichen Zentrum von British Columbia (Kanada), einem Bergbaugebiet mit produzierenden Minen und einer hervorragenden Infrastruktur. MPD weist alle Merkmale eines bedeutenden, multizentrischen Porphyrgebiets auf, das das Potenzial hat, sich zu einer erstklassigen Mine zu entwickeln. Bislang wurden durch Bohrungen sieben bedeutende mineralisierte Zonen auf dem GrundstÃ¼ck abgegrenzt, und Kodiak wird 2025 eine ErstschÃ¤tzung der Ressourcen fÃ¼r MPD vorlegen. Die SchÃ¤tzung fÃ¼r die ersten vier mineralisierten Zonen wurde im Juni verÃ¶ffentlicht und unterstreicht bereits die GrÃ¶ÃŸe und das Potenzial des Projekts. Die Bohrergebnisse aus den verbleibenden drei Zonen des Kodiak-Explorationsprogramms 2025 werden in die vollstÃ¤ndige erste RessourcenschÃ¤tzung einflieÃŸen, die bis Jahresende erwartet wird. Jahresende erwartet wird. Mit bekannten mineralisierten Zonen, die fÃ¼r eine Erweiterung offen sind, und vielen ununtersuchten Zielen setzt Kodiak die systematische Exploration des distriktweiten Potenzials von MPD fort, um eine kritische Masse aufzubauen und die nÃ¤chste Entdeckung zu machen.

GrÃ¼nder und Vorsitzender von Kodiak ist Chris Taylor, der fÃ¼r seine erfolgreichen Goldfunde bei Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist auch Teil der Discovery Group unter der Leitung von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer Kanadas.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemÃ¤ÃŸ der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) Ã¼bernehmen die Verantwortung fÃ¼r die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen (Safe Harbor Statement): Diese Pressemitteilung enthÃ¤lt zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die Verwendung von Begriffen wie "voraussichtlich", "planen", "fortsetzen", "erwarten", "schÃ¤tzen", "Ziel", "kÃ¶nnen", "werden", "prognostizieren", "sollten", "vorhersagen", "potenziell" und Ã¤hnlichen AusdrÃ¼cken dient dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Insbesondere enthÃ¤lt diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen zu den ExplorationsplÃ¤nen des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen basieren, angemessen sind, sollte man sich nicht Ã¼bermÃ¤ÃŸig auf diese Aussagen verlassen, da das Unternehmen keine GewÃ¤hr dafÃ¼r Ã¼bernehmen kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da zukunftsgerichtete Aussagen sich auf zukÃ¼nftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, beinhalten sie naturgemÃ¤ÃŸ Annahmen, Risiken und Unsicherheiten. Die tatsÃ¤chlichen Ergebnisse kÃ¶nnen aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Diese Annahmen und Risiken umfassen unter anderem Annahmen und Risiken im Zusammenhang mit den Bedingungen auf den EigenkapitalfinanzierungsmÃ¤rkten sowie Annahmen und Risiken hinsichtlich der Erteilung behÃ¶rdlicher Genehmigungen und der Zustimmung der AktionÃ¤re.

Das Management hat die oben stehende Zusammenfassung der Risiken und Annahmen im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung bereitgestellt, um den Lesern einen umfassenderen Ãœberblick Ã¼ber die zukÃ¼nftige GeschÃ¤ftstÃ¤tigkeit des Unternehmens zu geben. Die tatsÃ¤chlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens kÃ¶nnen erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrÃ¼ckten oder implizierten Ergebnissen abweichen, und es kann daher keine GewÃ¤hr dafÃ¼r Ã¼bernommen werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt, sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen Ã¶ffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukÃ¼nftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen GrÃ¼nden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext verÃ¶ffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgÃ¼ltige Version. Diese Ãœbersetzung wird zur besseren VerstÃ¤ndigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekÃ¼rzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung fÃ¼r den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Ãœbersetzung Ã¼bernommen. Aus Sicht des Ãœbersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80875Die Ã¼bersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80875&tr=1



Mitteilung Ã¼bermittelt durch IRW-Press.com. FÃ¼r den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19846413-kodiak-bohrt-hochgradige-mineralisierung-oberflaeche-adit-zone-79-m-0-69-cueq-27-m