Vattenfall hat in Hamburg an einer Lidl-Filiale seinen ersten Schnellladestandort eröffnet, der exklusiv für E-Taxis vorgesehen ist. Insgesamt sollen zwölf Lidl-Standorte in der Stadt mit Schnellladesäulen ausgestattet werden, zehn davon innerhalb der nächsten fünf Monate. Ferner bietet Vattenfall noch bis Jahresende einen Vielfahrer-Rabatt an. Seit Jahresbeginn 2025 dürfen in der Hansestadt nur noch lokal emissionsfreie Taxis neu zugelassen werden.
