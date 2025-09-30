An Europas Strombörsen greift ein neuer Viertelstundentakt zur Prognose am kommenden Tag. Das kann die Integration von PV-Strom, Batterien und Wärmepumpen effizienter machen. Ab Oktober 2025 herrscht an Europas Strombörsen ein neuer Viertelstundentakt. Darüber hatten die Solarthemen bereits im Rahmen Ihres Exklusivangebots S+ frühzeitig informiert. Hintergrund ist, dass per 1.10.2025 im Day-Ahead-Markt Strommengen künftig nicht mehr in Stundenblöcken, sondern in 15-Minuten-Intervallen gehandelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver